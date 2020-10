ബിജെപി പ്രവർത്തകരെ വധിച്ചത് ലഷ്കർ ഭീകരർ

ശ്രീനഗർ ∙ തെക്കൻ കശ്മീരിലെ കുൽഗാം ജില്ലയിൽ 3 ബിജെപി പ്രവർത്തകരെ വധിച്ചതിനു പിന്നിൽ ലഷ്കർ ഭീകരർ. ലഷ്കറെ തയ്ബ നിഴൽ സംഘടനയായ ‘ദ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രണ്ട് (ടിആർഫ്) ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തു. പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള നിർദേശപ്രകാരമാണ് ആക്രമണമെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



കുൽഗാമിലെ യുവമോർച്ച നേതാവ് ഫിദ ഹുസൈൻ, ഉമർ ഹജാം, ഹാരൂൺ ബെയ്ഗ് എന്നിവരാണ് വ്യാഴാഴ്ച കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കാറിൽ സഞ്ചരിച്ച ഇവരുടെ നേർക്കു ഭീകരർ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. അൽത്താഫ് എന്നയാളുടെ കാറിലെത്തിയ 3 ഭീകരരാണ് വെടിയുതിർത്തത്. ആക്രമണത്തിനു ശേഷം കാറിൽ തന്നെ ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ടു.

നിസാർ ഖാണ്ഡെ, അബ്ബാസ് എന്നീ ഭീകരരും വിദേശിയായ ഒരാളുമാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നതെന്നു കരുതുന്നതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന 370 ാം വകുപ്പ് റദ്ദാക്കിയ ശേഷം മേഖലയിൽ ആക്രമണ ഭീഷണിയുള്ള 1,619 പേരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലാക്കിയിരുന്നു.

നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ പാക്ക് ആക്രമണം; തിരിച്ചടിച്ച് ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കശ്മീരിൽ നിയന്ത്രണ രേഖയോടു ചേർന്നുള്ള പൂഞ്ചിൽ പാക്ക് സേനയുടെ ഷെല്ലാക്രമണം. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി നടന്ന ആക്രമണത്തിനു പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ സേന ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്ത് ആർക്കും പരുക്കില്ല.

ഇതിനിടെ, ഇന്ത്യ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് ഇസ്‍ലാമാബാദിൽ ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വിളിച്ചു വരുത്തി പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രതിഷേധമറിയിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സേനയുടെ ഷെല്ലാക്രമണത്തിൽ 2 പേർക്കു പരുക്കേറ്റതായി പാക്ക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആരോപിച്ചു.

