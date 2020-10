മുംബൈ ∙ ബോളിവുഡ് നടി ഉൗർമിള മതോംഡ്കറെ മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭ കൗൺസിൽ അംഗമായി (എംഎൽസി) നാമനിർദേശം ചെയ്യാൻ ശിവസേന ആലോചിക്കുന്നു.



കഴിഞ്ഞ വർഷം ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വേളയിൽ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്ന് മുംബൈ നോർത്ത് മണ്ഡലത്തിൽ മൽസരിച്ചു പരാജയപ്പെട്ട നടി പിന്നീട് പാർട്ടി അംഗത്വം രാജിവച്ചിരുന്നു. തുടർന്നു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായിരുന്നില്ല.

