ഭാരത് ബയോടെക് കോവാക്സീൻ 2021 പകുതിയോടെ വിതരണത്തിന്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ കോവിഡ് വാക്സീൻ (കോ വാക്സീൻ) അടുത്ത വർഷം പകുതിയോടെ എത്തിയേക്കുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. 14 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 30 കേന്ദ്രങ്ങളിലായി വാക്സീൻ മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണത്തിന് തയാറെടുക്കുകയാണ്. ഓരോയിടത്തും 2000 പേരെ വീതം ഈ മാസം ചേർക്കും.

ഐസിഎംആർ, നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണു പരീക്ഷണം. ഭാരത് ബയോടെക് 350–400 കോടി രൂപയാണു പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

ഇതിനിടെ, രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകളിൽ സെപ്റ്റംബറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒക്ടോബറിൽ 30% കുറവുണ്ടായെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം വിലയിരുത്തി.

24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 46,963 കേസുകൾ. മരണം 470. സുഖം പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ നിരക്ക് 91.54% ആയി. ഇതുവരെ 82 ലക്ഷത്തോളം കേസുകളാണ് രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.ആകെ മരണം 1.22 ലക്ഷം.

