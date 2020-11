ജിഎസ്ടി വരുമാനം വീണ്ടും ലക്ഷം കോടി കടന്നു

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് 8 മാസത്തിനു ശേഷം ജിഎസ്ടി വരുമാനം 1.05 ലക്ഷം കോടി രൂപ കടന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയത്തെക്കാൾ 10% കൂടുതലാണിത്. സാമ്പത്തിക രംഗം സജീവമാകുന്നതിന്റെ സൂചനകളാണിതെന്നു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ സമയം 95,379 കോടി രൂപയായിരുന്നു വരുമാനം. ഇത്തവണ 1,05,155 കോടി രൂപയാണ്. ഇതിൽ സിജിഎസ്ടി 19,193 കോടി രൂപയും എസ്ജിഎസ്ടി 25,411 കോടി രൂപയുമാണ്. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ജിഎസ്ടി 52540 കോടി രൂപ.

ഒക്ടോബറിൽ ഇറക്കുമതിയിൽ നിന്നുള്ള നികുതി വരുമാനം 9% കൂടുതലാണ്. ആഭ്യന്തര ഇടപാടുകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിൽ 11% വർധനയുമുണ്ടായി. കേരളത്തിന്റെ ജിഎസ്ടി വരുമാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതിൽ നിന്ന് 7% വർധനയുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ വർഷം 1549 കോടി രൂപയായിരുന്നത് ഈ വർഷം 1665 കോടി രൂപയായി.

English Summary: GST collections cross ₹ 1 lakh crore in October for first time in 8 months