പ്രണയിച്ചു മതംമാറ്റം തടയാൻ നിയമം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് യുപിയും ഹരിയാനയും

ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രണയിച്ചു മതം മാറ്റുന്നനെതിരെ നിയമം കൊണ്ടുവരുമെന്നു ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളായ ഉത്തർപ്രദേശും ഹരിയാനയും.യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു യോഗത്തിൽ ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർലാൽ ഖട്ടറും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി.

തീവ്ര വലതുപക്ഷക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ‘ലവ് ജിഹാദ്’ എന്ന വാക്കുപയോഗിച്ചാണ് ഇരു മുഖ്യമന്ത്രിമാരും അതിനെതിരെ നിയമം കൊണ്ടുവരുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചത്.വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനു മതം മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും പ്രണയത്തിന്റെ പേരിൽ മതം മാറ്റുന്നതിനെതിരെ നിയമം കൊണ്ടുവരുമെന്നും ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു.

അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതി ഇത്തരം മതം മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചതിക്കാനായി മതം മാറ്റുന്നവർ കടുത്ത നടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പിന്നാലെയാണ് ഖട്ടർ നിയമത്തെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞത്. ഫരീദാബാദിൽ കോളജ് വിദ്യാർഥിനിയെ യുവാവ് വെടിവച്ചു കൊന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു ഖട്ടറുടെ പ്രതികരണം.

