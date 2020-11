തമിഴ്നാട് മന്ത്രി ദുരൈകണ്ണിന് അന്ത്യാഞ്ജലി

ചെന്നൈ∙കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ച തമിഴ്നാട് കൃഷി മന്ത്രി ആർ.ദുരൈകണ്ണിന് (72) അന്ത്യാഞ്ജലി. ശ്വാസ തടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നു 16 ദിവസമായി ചെന്നൈ കാവേരി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന മന്ത്രി ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണു മരിച്ചത്. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. സ്വദേശമായ തഞ്ചാവൂരിലെ രാജഗിരിയിലെത്തിച്ച മൃതദേഹം ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ സംസ്കരിച്ചു.



തഞ്ചാവൂർ ജില്ലയിലെ പാപനാശം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നു 3 തവണ നിയമസഭയിലെത്തിയ ദുരൈകണ്ണ്, കാവേരി നദീ തട മേഖലയിൽ അണ്ണാഡിഎംകെയുടെ മുതിർന്ന നേതാവാണ്. കഴിഞ്ഞ 13ന്, മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി കെ.പളനി സാമിയുടെ അമ്മയുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്താൻ സേലത്തേക്കു പോകുന്നതിനിടെയാണു ശ്വാസ തടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഉടൻ സമീപത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് ചെന്നൈയിലേക്കു മാറ്റി.

ഭാനുമതിയാണു ഭാര്യ. 6 മക്കളുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ജനപ്രതിനിധിയാണ് ദുരൈ കണ്ണ്. ചെപ്പോക്ക് ഡിഎംകെ എംഎൽഎ: ജെ.അൻപഴകൻ, കോൺഗ്രസ് നേതാവും കന്യാകുമാരി എംപിയുമായ എച്ച്.വസന്ത്കുമാർ എന്നിവരാണു നേരത്തെ മരിച്ചത്.



