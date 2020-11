ബിജെപിയുടെ പകർപ്പാവില്ല കോൺഗ്രസ്: ശശി തരൂർ

ന്യൂഡൽഹി∙ കോൺഗ്രസിനു ബിജെപിയുടെ പകർപ്പാകാൻ കഴിയില്ലെന്നും അങ്ങനെ വന്നാൽ അതു പൂജ്യമാകുമെന്നും പാർട്ടി നേതാവ് ശശി തരൂർ. മൃദുഹിന്ദുത്വ സമീപനം കോൺഗ്രസിനില്ല. ഇന്ത്യൻ മതനിരപേക്ഷതയുടെ ഊർജം കോൺഗ്രസിൽ ഇന്നും സജീവമാണെന്നും തരൂർ പറഞ്ഞു. മതനിരപേക്ഷത അപകടത്തിലാണെന്നും ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് ആ വാക്കു തന്നെ എടുത്തുകളഞ്ഞേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറ‍ഞ്ഞു. പക്ഷേ വെറുപ്പിന്റെ ശക്തികൾക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷ സ്വഭാവം മാറ്റാൻ കഴിയില്ല.



പുതിയ പുസ്തകമായ ‘ദ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ്ങി’നെക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു തരൂർ.‘പെപ്സി ലൈറ്റ്’ പോലെ നിലപാടുകളിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് ‘ബിജെപി ലൈറ്റ്’ ആകാനുളള ഏതു ശ്രമവും ‘കോക്ക് സീറോ (കോക്ക കോളയുടെ സീറോ എനർജി ഡ്രിങ്ക്) പോലെ കോൺഗ്രസ് സീറോ ആക്കി മാറ്റും. കോൺഗ്രസ് മൃദുഹിന്ദുത്വ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് പലർക്കും ആശങ്കയുണ്ട്. എന്നാൽ കോൺഗ്രസിലുള്ളവർക്ക് പാർട്ടി അങ്ങനെയാവില്ലെന്നും അതിന് അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഉറപ്പുണ്ട്.

ഹിന്ദുയിസവും ഹിന്ദുത്വവും രണ്ടാണ്. ഹിന്ദുയിസം എല്ലാം ഉൾക്കൊളളുന്നതും മുൻവിധികളില്ലാത്തതുമാണ്. എന്നാൽ അകറ്റി നിർത്തലിനെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ ആശയധാരയാണ് ഹിന്ദുത്വം. അതിനാൽ ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശത്തിന്റെ വെള്ളം ചേർത്ത രൂപമല്ല, കോൺഗ്രസ് നൽകുന്നത്. രാഹുൽഗാന്ധി തന്നെ അതു സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ സന്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേത്ര ദർശനങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും വ്യക്തിപരമായ ഹിന്ദുയിസത്തിലൂടെ പോകുമ്പോഴും ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ മൃദുവായതോ ദൃഢമായതോ ആയ ഒരു രൂപത്തെയും അദ്ദേഹം പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെന്നും തരൂർ പറ‍ഞ്ഞു.

