പേരറിവാളന്റെ മോചനം: ഗവർണർ അനുമതി വൈകിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ സുപ്രീംകോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജീവ് ഗാന്ധി വധക്കേസിലെ പ്രതി എ.ജി.പേരറിവാളന്റെ ജയിൽ മോചനത്തിന് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ച് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഗവർണർ അംഗീകാരം നൽകാത്തതിൽ സുപ്രീം കോടതി വാക്കാൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. വധത്തിനു പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചന സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം 20 വർഷമായിട്ടും പൂർത്തിയാകാത്തതിനെയും ജസ്റ്റിസ് എൽ.നാഗേശ്വര റാവു അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വിമർശിച്ചു.



പേരറിവാളനുൾപ്പെടെ കേസിലെ 7 പ്രതികളെ വിട്ടയയ്ക്കാൻ തമിഴ്നാട് 2018 സെപ്റ്റംബറിലാണു തീരുമാനിച്ചത്. ഇനിയും ഗവർണർ തീരുമാനമെടുക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണു പേരറിവാളൻ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഗവർണർക്കു നിർദേശം നൽകാൻ സുപ്രീം കോടതിക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന വിധികളുണ്ടെങ്കിൽ ഹാജരാക്കാൻ ഹർജിക്കാരന്റെ അഭിഭാഷകൻ ഗോപാൽ ശങ്കരനാരായണനോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേസ് ഈ മാസം 23ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

എന്നാൽ, ഗൂഢാലോചന സംബന്ധിച്ച് ‘മൾട്ടി ഡിസിപ്ളിനറി മോനിറ്ററിങ് ഏജൻസി’യുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കണമെന്നാണു ഗവർണറുടെ നിലപാടെന്ന് തമിഴ്നാട് അഡീഷനൽ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ ബാലാജി ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞു. ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായാണു നടക്കേണ്ടതെന്നും യു.കെ, ശ്രീലങ്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് സിബിഐ അയച്ച കത്തിനു മറുപടി ലഭിക്കണമെന്നും അഡിഷനൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ കെ.എം.നടരാജ് അറിയിച്ചു.

എന്നാൽ, ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് 28 വർഷമായി ജയിലിൽ കഴിയുന്നവരുടെ കാര്യത്തിലല്ല ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. അന്വേഷണം തുടങ്ങി 20 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും വിദേശത്തുനിന്നു മറുപടി ലഭിക്കേണ്ട ഘട്ടത്തിലാണോ എന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. കേസിലെ പ്രതികളിൽ പേരറിവാളന്റെയും മറ്റു 2 പേരുടെയും ദയാഹർജി രാഷ്ട്രപതി തീർപ്പാക്കുന്നതിലുണ്ടായ കാലതാമസം കണക്കിലെടുത്ത് വധശിക്ഷ ജീവപര്യന്തം തടവാക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി 2014ലാണ് തീരുമാനിച്ചത്.

English Summary: Rajiv Gandhi assassination: SC 'not happy' remission recommendation of convict still pending