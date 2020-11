അർണബിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ: മറുഭാഗത്തിന്റെ വാദം കൂടി കേൾക്കണമെന്ന് കോടതി

മുംബൈ ∙ റിപ്പബ്ലിക് ടിവിയുടെ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനർ 2018ൽ ജീവനൊടുക്കിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ചാനൽ ഉടമ അർണബ് ഗോസ്വാമിക്കു ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇടക്കാലാശ്വാസമില്ല. ആത്മഹത്യാപ്രേരണക്കേസ് റദ്ദാക്കാനും ജാമ്യം തേടിയുമുള്ള അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച ഹൈക്കോടതി, ജീവനൊടുക്കിയ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനർ അൻവേ നായിക്കിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിന്റെയും ഭാഗം കൂടി കേട്ട ശേഷമേ തീരുമാനമെടുക്കാനാവൂ എന്നു വ്യക്തമാക്കി. ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്നു പരിഗണിക്കും.

അലിബാഗ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി 18 വരെ അർണബിനെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരിക്കെയാണു ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ജാമ്യാപേക്ഷ എപ്പോൾ പരിഗണിക്കുമെന്ന് അലിബാഗ് കോടതിയിൽ നിന്നു വ്യക്തത ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ്, അവിടെ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ പിൻവലിച്ച് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതെന്ന് അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു.

മുംബൈയിൽ നിന്നു 100 കിലോമീറ്റർ അകലെയുളള അലിബാഗിൽ, ജയിൽ അന്തേവാസികൾക്കുള്ള ക്വാറന്റീൻ സെന്ററിലാണ് അർണബ് കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിയുന്നത്. പണം നൽകാതെ കബളിപ്പിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനർ അൻവേ നായിക്കും അമ്മയും ജീവനൊടുക്കിയ കേസിൽ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണക്കുറ്റം ആരോപിച്ചാണ് അർണബിനെയും മറ്റു 2 പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

