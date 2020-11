ചന്ദ കോച്ചറിനും ഭർത്താവിനും എതിരെ ഇഡി കുറ്റപത്രം

മുംബൈ ∙ വിഡിയോകോൺ ഗ്രൂപ്പിനു വഴിവിട്ടു വായ്പ അനുവദിച്ച കേസിൽ ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് മുൻ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ചന്ദ കോച്ചർ, ഭർത്താവും വ്യവസായിയുമായ ദീപക് കോച്ചർ, വിഡിയോകോൺ ഗ്രൂപ്പ് പ്രമോട്ടർ വേണുഗോപാൽ ദൂത് എന്നിവർക്കെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. 5 പെട്ടികൾ നിറയെ രേഖകളും ഇഡി പ്രത്യേക കോടതിയിലെത്തിച്ചു.

ചന്ദ കോച്ചർ ഐസിഐസിഐ മേധാവിയായിരിക്കെ, ക്രമവിരുദ്ധമായി 1,875 കോടി രൂപ വായ്പ അനുവദിച്ചെന്നും അതിന്റെ പ്രതിഫലമായി ഭർത്താവിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ തുകയെത്തിയെന്നുമാണ് ആരോപണം. സിബിഐ കേസെടുത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതും. കേസ് ഇൗ മാസം 11ലേക്കു മാറ്റി.

English Summary: Videocon-ICICI case: ED chargesheets Chanda Kochhar, others, with ‘5 trunks’ of supporting documents