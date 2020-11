‘കംപ്യൂട്ടർ ബാബ’ അറസ്റ്റിലായി

ഇൻഡോർ∙ ‘കംപ്യൂട്ടർ ബാബ’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആശ്രമാധിപനെ മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നാംദിയോ ത്യാഗി എന്ന ആൾദൈവവും അടുത്ത 6 അനുയായികളുമാണ് പിടിയിലായത്. അനധികൃത നിർമാണം പൊളിക്കുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനാണ് അറസ്റ്റ്. സ്ഥലം കയ്യേറി സ്ഥാപിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾ ഇടിച്ചുനിരത്തി. രണ്ടേക്കറോളം സർക്കാർ ഭൂമി ബാബയുടെ ആശ്രമത്തിനായി കയ്യേറിയതായാണ് കണ്ടെത്തിയത്. 40 ഏക്കറിൽ പരന്നുകിടക്കുന്ന ആശ്രമത്തിന് 80 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തി കണക്കാക്കുന്നു.

കോൺഗ്രസ്– ബിജെപി സർക്കാരുകളുടെ കാലത്ത് സഹമന്ത്രി പദവി നൽകി ആദരിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് കംപ്യൂട്ടർ ബാബ. ദീർഘകാലം ബിജെപിയുമായി സഹകരിച്ചിരുന്ന ഇദ്ദേഹം 2018ൽ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാനുമായി തെറ്റിയിരുന്നു. തുടർന്ന് വന്ന കമൽനാഥ് സർക്കാർ നർമദ നദി ട്രസ്റ്റിന്റെ ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് സഹമന്ത്രി പദവി നൽകി.

കമൽനാഥ് സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ചയ്ക്കിടയാക്കി 22 കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാർ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നപ്പോൾ അവരെ വഞ്ചകർ എന്ന് ബാബ വിളിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞദിവസം 28 സീറ്റുകളിലേക്ക് നടന്ന നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ‘ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കണം’ എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ കണ്ണിലെ കരടായത്. ഇപ്പോഴത്തെ അറസ്റ്റ് പ്രതികാര നടപടിയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞു.

