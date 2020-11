3 പാക്ക് ഭീകരരെ വധിച്ചു; 4 സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു, 2 മലയാളികൾക്കു പരുക്ക്

ന്യൂഡൽഹി/ ശ്രീനഗർ ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ കുപ്‍വാരയിൽ നിയന്ത്രണരേഖ വഴി നുഴഞ്ഞുകയറാൻ ശ്രമിച്ച 3 പാക്ക് ഭീകരരെ സുരക്ഷാ സേന വധിച്ചു. ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കരസേനാ ഓഫിസറടക്കം 4 സേനാംഗങ്ങൾ വീരമൃത്യു വരിച്ചു. ഓഫിസർക്കു പുറമേ കരസേനയിലെ 2 ജവാൻമാരും ബിഎസ്എഫ് കോൺസ്റ്റബിളുമാണു വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. മലയാളികളായ 2 കരസേനാംഗങ്ങൾക്കു പരുക്കുണ്ട്. കടന്നുകളഞ്ഞതായി സംശയിക്കുന്ന 2 ഭീകരർക്കായി തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി. ഏപ്രിലിനു ശേഷം നിയന്ത്രണരേഖയിൽ ഭീകരർക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സേനാ നടപടിയാണിത്.

കുപ്‌വാരയിലെ മചിൽ സെക്ടറിലെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റശ്രമം ഇന്നലെ പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെയാണു ബിഎസ്എഫിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടത്. തുടർന്നുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു ഭീകരനെ ബിഎസ്എഫ് വധിച്ചു. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ കോൺസ്റ്റബിൾ സുദീപ് സർക്കാരിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. മലപ്പുറം വണ്ടൂർ കാരാട് സ്വദേശി സി.വി.അഖിൽ (24), തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി അഖിൽ എന്നിവരെ പരുക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

വിവരം ലഭിച്ച് കരസേന കൂടി എത്തിയശേഷം പുലർച്ചെ 4 വരെ നീണ്ട ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു ഭീകരനെ കൂടി വധിച്ചു. ഒന്നര കിലോമീറ്ററകലെ രാവിലെ പത്തരയോടെ കൂടുതൽ ഭീകരരെ കണ്ടെത്തി. അവിടെയുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് 3 കരസേനാംഗങ്ങൾ വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. ഒരു ഭീകരനെ സേന വധിച്ചു.

മഞ്ഞുവീഴ്ച തുടങ്ങും മുൻപു പരമാവധി ഭീകരരെ കശ്മീരിലേക്കു കടത്താനാണു പാക്ക് ശ്രമം. ആക്രമണത്തിന്റെ മറവിൽ ഭീകരരെ കടത്തിവിടാനായി അതിർത്തിയിലുടനീളം പാക്ക് സേനയുടെ ഷെല്ലാക്രമണം തുടരുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ സേന ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.

