അഹമ്മദാബാദ്∙ കേന്ദ്ര കപ്പൽ ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ പേര് പരിഷ്കരിക്കുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. തുറമുഖ, കപ്പൽ, ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത വകുപ്പ് എന്നാണ് പുനർനാമകരണം ചെയ്യുന്നത്. ഗുജറാത്ത് സൂറത്തിൽ പുതിയ കടത്തുസർവീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മോദി. കപ്പൽ ഗതാഗത മന്ത്രാലയമാണ് തുറമുഖങ്ങളുടെയും ഉൾനാടൻ ജലപാതകളുടെയും പലകാര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അതിനാലാണ് നടപടിയെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.

English Summary: Name of shipping ministry to be revised