കോവിഡ് ‌വാക്സീൻ രാജ്യമാകെ ലഭിക്കാൻ 2022 വരെ കാത്തിരിക്കണം

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് കോവിഡ് വാക്സീൻ എത്താൻ 2022 വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാമെന്ന് എയിംസ് ഡയറക്ടർ ഡോ. രൺദീപ് ഗുലേരിയ. രാജ്യത്തുടനീളം വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കാൻ ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ആവശ്യമാണെന്നു കോവിഡ് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര കർമസമിതി അംഗം കൂടിയായ ഗുലേരിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വൻ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമായതിനാൽ എല്ലാവർക്കും വാങ്ങാൻ കഴിയും വിധം വാക്സീൻ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നതിനു സമയം ആവശ്യമാണ്. രാജ്യത്ത് എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തിക്കുക വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇതു സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് സംവിധാനങ്ങളും സജ്ജമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് ബാധിതർ 85 ലക്ഷം

രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 85 ലക്ഷം കടന്നു. ആകെ 85,10,219 പേർ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി. ആകെ മരണം – 1,26,184. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 45,674 പേർ കോവിഡ് ബാധിതരായി. 559 പേർ മരിച്ചു.

തമിഴ്നാട്ടിൽ കോവിഡ് കുറയുന്നു

മുംബൈ ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 5092 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ്. ഇന്നലെ 110 പേർ മരിച്ചതോടെ ആകെ മരണം 45,240. തമിഴ്നാട്ടിൽ പോസിറ്റീവ് തുടർച്ചയായി താഴേക്ക്. പുതിയ പോസിറ്റീവ് 2,334 മാത്രം. 20 പേർ കൂടി മരിച്ചു.

English Summary: Will need to wait till 2022 for covid vaccine