മഹാസഖ്യം: ക്ഷണം തള്ളി മാഞ്ചി, മുകേഷ് സാഹ്നി

പട്ന ∙ മഹാസഖ്യത്തിലേക്കു മടങ്ങാനുള്ള ആർജെഡിയുടെ ക്ഷണം എൻഡിഎ ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളായ ജിതൻ റാം മാഞ്ചിയും മുകേഷ് സാഹ്നിയും നിരാകരിച്ചു. ഹിന്ദുസ്ഥാനി അവാം മോർച്ച നേതാവ് ജിതിൻ റാം മാഞ്ചിക്കും വികാസ്ശീൽ ഇൻസാൻ പാർട്ടി നേതാവ് മുകേഷ് സാഹ്നിക്കും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദവും ആർജെഡി വാഗ്ദാനം ചെ‌യ്തിരുന്നു. ഇരുവരും മഹാസഖ്യത്തിലേക്കു മടങ്ങണമെന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും പരസ്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ജനവിധി എൻഡിഎയ്ക്ക് അനുകൂലമാണെന്നും നിതീഷ് കുമാർ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തു തുടരണമെന്നും ജിതൻ റാം മാഞ്ചിയും മുകേഷ് സാഹ്നിയും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇന്നലെ നിതീഷ് കുമാറിന്റെ വസതിയിൽ ചേർന്ന എൻഡിഎ നേതൃയോഗത്തിനു ശേഷമാണ് ഘടകകക്ഷി നേതാക്കൾ മുന്നണിയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്നു വ്യക്തമാക്കിയത്.

നാളെ ചേരുന്ന എൻഡിഎ സംയുക്ത നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിൽ നിതീഷ് കുമാറിനെ നേതാവായി ഔപചാരികമായി തിരഞ്ഞെടുക്കും. സത്യപ്രതിജ്ഞാ തീയതിയും നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കും.

