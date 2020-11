ഒബാമയുടെ രാഹുൽ വിലയിരുത്തൽ ചർച്ചയാക്കി ബിജെപി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് യുഎസ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ബറാക് ഒബാമയുടെ പുസ്തകത്തിലെ പരാമർശം സജീവ ചർച്ചയാക്കി ബിജെപി. വിഷയമറിയാതെ അധ്യാപകന്റെ പ്രീതിപിടിച്ചുപറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വിദ്യാർഥിയെപ്പോലെയാണ് രാഹുൽ എന്നാണ് ഒബാമയുടെ അഭിപ്രായം. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും ബിജെപി നേതാക്കളും ഒബാമയുടെ വാക്കുകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്.

‘എ പ്രോമിസ്ഡ് ലാൻഡ് ’– ഒബാമയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഓർമക്കുറിപ്പുകളുടെ ശേഖരമാണ്. ‘ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ്’ നടത്തിയ പുസ്തകാവലോകനത്തിലൂടെയാണ് രാഹുലിനെക്കുറിച്ച് ഒബാമ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ ചർച്ചയായത്. കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ താൽപര്യമില്ലാത്ത അഭിരുചിയോ അഭിനിവേശമോ ഇല്ലാത്ത വിദ്യാർഥിയെപ്പോലെയാണ് രാഹുൽ എന്നും ഒബാമ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

English Summary :"Nervous, Unformed Quality About Him": Barack Obama On Rahul Gandhi