നിർണായക നീക്കമെന്ന് വിലയിരുത്തൽ; ബംഗാളിൽ ‌മാളവ്യയുടെ നിയോഗം സൈബർ പോരാട്ടം

കൊൽക്കത്ത ∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് അരങ്ങൊരുങ്ങുന്ന ബംഗാളിൽ ബിജെപി സഹപ്രഭാരിയായി പാർട്ടിയുടെ സൈബർ ബുദ്ധികേന്ദ്രവും ഐടി സെൽ മേധാവിയുമായ അമിത് മാളവ്യയെ നിയമിച്ചത് നിർണായക നീക്കമായി കാണാം. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള കൈലാഷ് വിജയ്‌വർഗിയയെ സഹായിക്കാൻ മലയാളിയായ അരവിന്ദ് മേനോനൊപ്പമാണ് അമിത് വരുന്നത്.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളും ടിവി ചാനലുകളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രപാരണം അടുത്ത വർഷം ബംഗാളിൽ വളരെ തീവ്രമാകുമെന്നതിന്റെ സൂചനയാണിത്. ബിജെപിക്കെതിരെ പട നയിക്കാൻ പ്രശാന്ത് കിഷോറിനെയാണു ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇരുപക്ഷത്തു നിന്നും മത്സരിച്ച് ചെളിവാരിയെറിയൽ ഉണ്ടാകുമെന്നു തീർച്ച.

ബിഹാർ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡിജിറ്റൽ പ്രചാരണത്തിന്റെ നേതൃത്വം മാളവ്യയ്ക്കായിരുന്നു. ഇത് വലിയ വിജയമാകുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ബംഗാളിൽ ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി. നഡ്ഡ മാളവ്യയെ പാർട്ടി ഭാരവാഹിത്വത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. കളം അനുകൂലമാക്കാൻ ഈ നീക്കം സഹായകമാകുമെന്ന് ബിജെപി കരുതുന്നു. മമതയെ സമ്മർദത്തിലാക്കുകയെന്ന ഉദ്ദേശ്യവും ഇതിനു പിന്നിലുണ്ട്. ബിജെപിയുടെ ഐടി സെല്ലിനെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് മമത പലതവണ അണികൾക്കു മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു.

English Summary: Ahead Of 2021 Elections, BJP's IT Cell Chief Amit Malviya Gets A Bengal Duty