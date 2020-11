ബെംഗളൂരു, ദുബായ് ∙ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽപ്പെട്ട എൻഎംസി ( ന്യൂ മെഡിക്കൽ സെന്റർ ) ഹെൽത്ത് കെയർ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപകൻ ബി.ആർ ഷെട്ടിയെ ബെംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തിൽ തടഞ്ഞു. 8 മാസമായി ഇന്ത്യയിലുള്ള ഷെട്ടി അബുദാബിക്കു മടങ്ങാൻ ഭാര്യ ഡോ.ചന്ദ്രകുമാരിയുമൊത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇമിഗ്രേഷൻ വിഭാഗം ഇടപെട്ടത്. എന്നാൽ, യാത്രാനുമതി ലഭിച്ച ഭാര്യ ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ അബുദാബിയിലെത്തി.



കടബാധ്യതയെത്തുടർന്ന്, 16 വസ്തുവകകൾ അധിക ഈടായി നൽകാമെന്ന കരാർ ലംഘിച്ചതിന് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ നൽകിയ കേസാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഷെട്ടിക്കെതിരെയുള്ളത്. സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് യുഎഇയിലെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

എൻഎംസിയുടെ ഭരണച്ചുമതല നിലവിൽ ലണ്ടൻ കോടതി നിയോഗിച്ച അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാർക്കാണ്. ഷെട്ടിയുടെ മറ്റൊരു കമ്പനിയായ ഫിനാബ്ലറിന്റെ കീഴിലുള്ള യുഎഇ എക്സ്ചേഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കുന്ന നടപടികളുമായി വിദേശ കമ്പനിയായ പ്രിസം അഡ്വാൻസ് സൊലൂഷൻസ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നു. 48,000 കോടി രൂപയ്ക്കു മുകളിലാണ് എൻഎംസിയുടെയും ഫിനാബ്ലറിന്റെയും സാമ്പത്തിക ബാധ്യത. ഷെട്ടിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും യുഎഇയിലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

യുഎഇയിലെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും അധികൃതരെ സത്യം ബോധിപ്പിക്കാമെന്നാണു പ്രതീക്ഷയെന്നും യാത്രയ്ക്കു മുൻപ് ഷെട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു. അവിടെ നിന്നു കടന്നതല്ലെന്നും മരണക്കിടക്കയിലായിരുന്ന സഹോദരനെ സന്ദർശിക്കാനാണു ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയതെന്നുമാണ് വിശദീകരണം. തട്ടിപ്പു നടത്തിയവർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടികൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനാണ് യുഎഇയിലേക്കു മടങ്ങുന്നതെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു.

എന്നാൽ, തന്റെ മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചതിച്ചെന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പരാതി നൽകിയ ഷെട്ടി അവർക്കെതിരേ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയെ വരെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻഎംസി, ഫിനാബ്ലർ സിഇഒ മാരും മലയാളികളുമായ പ്രശാന്ത് മങ്ങാട്ട് സഹോദരൻ പ്രമോദ് മങ്ങാട്ട് എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ പത്തു പേർക്കെതിരെയാണ് പരാതി.

