മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ്: രാഷ്ട്രപതി, പ്രധാനമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി ∙ മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആത്മാവെന്നു രാഷ്ട്രപതി റാംനാഥ് കോവിന്ദും ഉപരാഷ്ട്രപതി എം. വെങ്കയ്യ നായിഡുവും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങൾ രാജ്യപുരോഗതിയിൽ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് അമൂല്യമാണെന്നും ദേശീയ മാധ്യമ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു നടത്തിയ വെബിനാറിൽ നൽകിയ സന്ദേശത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞു. കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിലെ മുൻനിര പോരാളികളാണു മാധ്യമപ്രവർത്തകരെന്നു രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു. മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വിലങ്ങിടാനുള്ള ഏതു നീക്കത്തെയും ശക്തമായി എതിർത്തു തോൽപിക്കണമെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു.

ക്രിയാത്മക വിമർശനമോ വിജയഗാഥകളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണമോ എന്തുമാകട്ടെ രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾക്കു മാധ്യമങ്ങൾ നൽകുന്ന സംഭാവനകൾ മഹത്തരമാണെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ മോദി സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങളുടെ കഴുത്തു ഞെരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ ശക്തമായി എതിർക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Media Doing Exceptional Work In Spreading Awareness On Covid: PM Modi