തിരുത്തൽശബ്ദവുമായി സിബൽ; കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും പ്രതിസന്ധി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബിഹാറിലും ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു നടന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തകർന്നടിഞ്ഞ കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും തിരുത്തൽശബ്ദം. സജീവനേതൃത്വം വേണമെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുൻപു കത്തയച്ച 23 നേതാക്കളിലൊരാളായ കപിൽ സിബലാണ് മാധ്യമ അഭിമുഖത്തിൽ അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കിയത്. നേതൃത്വത്തെയല്ല, അവരുടെ ഉപദേശകരെയാണ് ഇക്കുറി സിബൽ ആക്രമിച്ചത്. ഇന്റർവ്യൂ സിബൽ ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ യുവ എംപിയും മുതിർന്ന നേതാവ് പി. ചിദംബരത്തിന്റെ മകനുമായ കാർത്തി ചിദംബരം അതു റീട്വീറ്റ് ചെയ്തു. അതേസമയം, പാർട്ടിയിലെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളോടു വിളമ്പാനുള്ളതല്ലെന്ന് രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് പ്രതികരിച്ചു.

ബിഹാറിലെ തോൽവിയെക്കുറിച്ചു നേതൃത്വത്തിനു ചുറ്റുമുള്ളവർ പറയുന്നതേ ഇതുവരെ കേട്ടുള്ളൂവെന്നു സിബൽ പറഞ്ഞു. നേതൃത്വത്തിന് പറയാനുള്ളതു കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം ശരിയായി പോകുന്നുവെന്നും കാര്യങ്ങൾ പതിവുപോലെ മതിയെന്നും അവർ കരുതുന്നുണ്ടാകാം. അപചയം അംഗീകരിക്കുകയാണു ചെയ്യേണ്ടത്. പാർട്ടി ഇപ്പോഴും ശക്തമായ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോലും ജനം വിശ്വാസമർപ്പിച്ചില്ല. അത് അംഗീകരിക്കാനുള്ള ധൈര്യമാണു കാട്ടേണ്ടത്.

പാർട്ടി വേദികളിൽ അവസരമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണു പരസ്യമായി പറയേണ്ടിവരുന്നത്. പരിചയസമ്പന്നരും രാഷ്ട്രീയ യാഥാർഥ്യം അറിയുന്നവരുമായി സംവാദം വേണം. നല്ല സഖ്യകക്ഷികൾ വേണം – സിബൽ പറഞ്ഞു.എന്നാൽ, പരാജയം വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും തെറ്റുതിരുത്തി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നുമുള്ള പതിവു പ്രതികരണമാണ് നേതൃത്വം ഇന്നലെയും ആവർത്തിച്ചത്. പരസ്യ വിഴുപ്പലക്കൽ പാർട്ടിയുടെ രീതിയല്ലെന്നും സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ഹൈക്കമാൻഡ് വൃത്തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു. പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കത്തെഴുതാനോ മറ്റ് ആലോചനകൾ നടത്താനോ നീക്കമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് മുതിർന്ന നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദ് പ്രതികരിച്ചു.

