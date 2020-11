ന്യൂഡൽഹി ∙സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി.രമണയ്ക്കും ആന്ധ്ര പ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാർക്കുമെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഡി ആരോപണമുന്നയിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്ന ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റിസ് യു.യു. ലളിത് പിൻമാറി. അഭിഭാഷകനായിരിക്കെ കക്ഷികളിൽ ചിലർക്കു വേണ്ടി താൻ ഹാജരായിട്ടുണ്ടെന്നും ഹർജികൾ മറ്റൊരു ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുമെന്നും ജസ്റ്റിസ് ലളിത് വ്യക്തമാക്കി.



English Summary: SC judge U U Lalit recuses himself from hearing pleas against Andhra CM Jagan Reddy