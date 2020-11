ന്യൂഡൽഹി ∙ ഹത്രസിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ യുപി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത മലയാളി മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ സിദ്ദിഖ് കാപ്പനു ജാമ്യം തേടിയുള്ള ഹർജിയിൽ യുപി സർക്കാരിനും പൊലീസിനും സുപ്രീം കോടതി നോ‌ട്ടിസ്. യുപി സർക്കാരിന്റെയും പൊലീസിന്റെയും നിലപാട് അറിഞ്ഞ ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായ ബെ‍ഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. ഹർജി 20നു വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.



English Summary: Supreme Court Notice To UP Government Over Kerala Journalist's Arrest