ആയുഷ് ചികിത്സ: കേന്ദ്രം എതിർ സത്യവാങ്മൂലം നൽകണം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് ബാധിതരെ ചികിത്സിക്കാൻ ആയുഷ് ഡോക്ടർമാർക്കും അനുമതി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഹർജിയിൽ എതിർ സത്യവാങ്മൂലം നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പ്രതിരോധ ചികിത്സ എന്ന നിലയിലല്ലാതെ ആയുർവേദ, യോഗ, നാച്യുറോപ്പതി, യുനാനി, സിദ്ധ, ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ കോവിഡിനു മരുന്നു കുറിക്കരുതെന്ന കേരള ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെയുള്ള പ്രത്യേകാനുമതി ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു അശോക് ഭൂഷൺ അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച്.

ഇക്കാര്യത്തിൽ ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മാർഗരേഖയുണ്ടോയെന്നും രാജ്യത്താകെ ബാധകമാണോയെന്നും സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ചു. കേരള ഹൈക്കോടതി വിധി ശരിയാണെന്നു മാർഗരേഖ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടു സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

English Summary: Supreme Court asks Government of India to give affidavit against petition for ayush treatment