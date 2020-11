ഫാ. സ്റ്റാൻ സ്വാമിയുടെ അപേക്ഷയിൽ തീരുമാനമായില്ല

മുംബൈ ∙ പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം മൂലം കൈവിറയ്ക്കുന്നതിനാൽ വെള്ളം വലിച്ചുകുടിക്കാനുള്ള സിപ്പർ കപ്പും സ്ട്രോയും ജയിലിൽ അനുവദിക്കണമെന്ന ഫാ. സ്റ്റാൻ സ്വാമിയുടെ (83) അപേക്ഷയിൽ തീരുമാനം വൈകുന്നു. ഭീമ–കൊറേഗാവ് ദലിത്–മറാഠ കലാപക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ അദ്ദേഹം, എൻഐഎയുടെ കൈവശമുള്ള തന്റെ കപ്പും മറ്റും ജയിലിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് 20 ദിവസം മുൻപാണ് അപേക്ഷിച്ചത്.

ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവയൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് ഇന്നലെ എൻഐഎ അറിയിച്ചതോടെ കോടതി അപേക്ഷ തള്ളി. തുടർന്ന്, കമ്പിളിപ്പുതപ്പും സിപ്പറും സ്ട്രോയും അനുവദിക്കണമെന്നഭ്യർഥിച്ച് അദ്ദേഹം പുതിയ ഹർജി നൽകി. ജയിൽ അധികൃതരുടെ മറുപടി തേടിയ കോടതി, കേസ് നാലിലേക്കു മാറ്റി.

English Summary: No decision on Fr. Stan Swamy's request yet