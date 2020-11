‘ഒരു രാജ്യം ഒറ്റ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്’ രാജ്യത്തിന്റെ ആവശ്യം: മോദി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ‘ഒരു രാജ്യം ഒറ്റ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്’ എന്നതു രാജ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമാണെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഗുജറാത്തിലെ കെവാഡിയയിൽ നിയമസഭാ സ്പീക്കർമാരുടെ സമ്മേളനത്തെ വിഡിയോയിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി.

രാജ്യത്തിന് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഒരു വോട്ടർപട്ടികയും മതി. പാർലമെന്റ്, നിയമസഭ, പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കു വ്യത്യസ്ത വോട്ടർപട്ടിക തയാറാക്കുന്നത് അധികച്ചെലവും സമയനഷ്ടവുമാണ്. ഓരോ മാസവും രാജ്യത്ത് പലയിടത്തും വിവിധ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കുന്നു. അതിന്റെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം വരുമ്പോൾ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടും. ഒരു രാജ്യം ഒറ്റ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നതിന് എന്തെങ്കിലും വഴി കണ്ടെത്തണം. എല്ലാം ഡിജിറ്റലാകുന്ന കാലത്ത് ഒറ്റ വോട്ടർപട്ടികയ്ക്ക് എന്താണു തടസ്സമെന്നും മോദി ചോദിച്ചു. രാജ്യത്ത് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പു മതിയെന്ന നിർദേശം കഴിഞ്ഞ വർഷമാണു മോദി മുന്നോട്ടുവച്ചത്. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിലും അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.

സർക്കാർ വകുപ്പുകളുപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയും നിയമപരമായ ഭാഷയും സാധാരണക്കാരനു മനസ്സിലാകുന്നതായിരിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നിർദേശിച്ചു. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വാക്കുകളും സങ്കീർണമായ വ്യവസ്ഥകളും ഒഴിവാക്കണം. ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ചു ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സഭാധ്യക്ഷന്മാർ ശ്രമിക്കണമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. മുംബൈ ആക്രമണത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ആദരമർപ്പിച്ചു.

