കോവിഡ്: സ്ഥിതി അതീവ മോശം; കേരളം ഉൾപ്പെടെ ശ്രദ്ധിക്കണം: സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് സ്ഥിതി അതീവ മോശമാവുകയാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനം. സാഹചര്യം നേരിടാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ശ്രമം വർധിപ്പിച്ചത് അംഗീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കേരളമടക്കം 10 സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ ഇടപെടണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് അശോക് ഭൂഷൺ അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

കേന്ദ്ര സർക്കാരോ സംസ്ഥാന സർക്കാരോ ക്രിയാത്മക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഉത്സവവും ആഘോഷവുമെല്ലാം നടക്കുന്നു. 60% ആളുകളും മാസ്ക് ധരിക്കുന്നില്ല. 30% പേർ മാസ്ക് താടിയിൽ തൂക്കിയിട്ടു നടക്കുന്നു. നടപടിക്രമങ്ങളും മാർഗരേഖയുമെല്ലാമുണ്ട്. ഇവ പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പ്രതിരോധം കർശനമാക്കുന്നതിനു സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടുതൽ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നു സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത മറുപടി നൽകി. നിങ്ങളും അവരും എന്നല്ല, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണു വേണ്ടതെന്നു കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി സംസ്ഥാനങ്ങൾ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ ഉയരണം. മരുന്നില്ലെന്നതു യാഥാർഥ്യമാണ്; വാക്സീനുകൾ പരീക്ഷണഘട്ടത്തിലും. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ആൾക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഇടപെടൽ വേണം. കടുത്ത നടപടിയുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ശ്രമങ്ങൾ നിഷ്ഫലമാകും –കോടതി പറഞ്ഞു.

ഒക്ടോബർ രണ്ടാം വാരത്തിനു ശേഷം കേരളത്തിൽ പുതിയ കേസുകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതിന്റെ സൂചനയുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ. ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കോവിഡ് സ്ഥിതി അറിയിക്കാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസൽ ജി. പ്രകാശ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിലാണു പരാമർശം.

സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് മരണങ്ങൾ കൃത്യതയോടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു. ഇതിനായി കോവിഡ് സംശയിക്കുന്നവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ രാജ്യാന്തര മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ കൂടുതലും സമ്പർക്കരോഗികളാണ്. കേരളത്തിനു പുറത്തു നിന്നെത്തിയവരിൽ 26,985 പേർക്കാണു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തെ 87% രോഗികളും പൂർണമായി കോവിഡ് മുക്തി നേടുന്നുണ്ട്. വെന്റിലേറ്റർ അടക്കം സൗകര്യങ്ങൾ ആവശ്യത്തിലധികമുണ്ട‌്. കോവിഡ് പരിശോധന സംബന്ധിച്ചും പ്രശ്നങ്ങളില്ല. സ്വകാര്യമേഖലയിൽ, ആർടിപിസിആർ, ട്രൂനാറ്റ് പരിശോധനകൾക്ക് 2100 രൂപയും ആന്റിജൻ പരിശോധനയ്ക്ക് 625 രൂപയുമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്– റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

English Summary: States must rise above politics, take vigorous steps to contain Covid-19: Supreme Court