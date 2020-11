സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ ജയിലുകളാക്കാനുള്ള പൊലീസ് നീക്കം പാളി

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിവാദ കർഷക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്ന കർഷകരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനും ഡൽഹിയിലെ 9 സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ താൽക്കാലിക ജയിലുകളാക്കി മാറ്റി അവിടെ പാർപ്പിക്കാനായിരുന്നു പൊലീസിന്റെ ആലോചന. എന്നാൽ ഇതിന് അനുമതി നൽകില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ വ്യക്തമാക്കിയതോടെ ആ നീക്കം പൊളിഞ്ഞു.



ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം മൂന്നോടെയാണ് പൊലീസ് അകമ്പടിയോടെ നിരങ്കാരി മൈതാനത്തേക്കു പ്രവേശനം അനുവദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഡൽഹി അതിർത്തിയിൽ സമരം ചെയ്ത രാഷ്ട്രീയ കിസാൻ മഹാസംഘ് ദേശീയ കോ ഓർഡിനേറ്റർ കെ.വി. ബിജു അടക്കമുള്ളവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

English Summary: Delhi Says 'No' To Cops' Request To Turn Stadiums Into Jails For Farmers