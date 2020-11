നാവികസേനാ വിമാനം കടലിൽ വീണു

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലായ ഐഎൻഎസ് വിക്രമാദിത്യയിൽ നിന്നു പറന്നുയർന്ന നാവികസേനയുടെ മിഗ് 29കെ യുദ്ധവിമാനം നിയന്ത്രണം വിട്ട് അറബിക്കടലിൽ വീണു. പൈലറ്റുമാരിൽ ഒരാളെ രക്ഷിച്ചു. കാണാതായ രണ്ടാം പൈലറ്റ് ലഫ്. കമാൻഡർ നിഷാന്ത് സിങ്ങിനായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു.



കർ‌ണാടകയിലെ കാർവാർ താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമാനമാണു വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5ന് അപകടത്തിൽപെട്ടത്.നിയന്ത്രണം വിട്ട വിമാനത്തിൽ നിന്നു പൈലറ്റുമാർ ഇജക്ട് ചെയ്ത് കടലിലേക്കു ചാടുകയായിരുന്നു. ഹെലികോപ്റ്ററിലെത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് ഒരാളെ രക്ഷിക്കാനായി.നാവികസേന ആഭ്യന്തര അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു.

മിഗ് 29-കെ ഒഴിവാക്കാന്‍ ഇന്ത്യ



മിഗ് 29ന്റെ നാവികസേനാപ്പതിപ്പായ മിഗ് 29-കെ തുടര്‍ച്ചയായി അപകടങ്ങള്‍ നേരിടുന്നതിനാല്‍ ഇന്ത്യ പകരക്കാരെ തേടുന്നു



അപകടങ്ങൾ



2018

ഗോവ വ്യോമതാവളത്തിൽ നിന്നു ടേക്ക് ഒാഫ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ മിഗ് 29-കെസാങ്കേതിക തകരാറിനെത്തുടർന്ന് റൺവേയിൽ തീപിടിച്ചു.

2019

ഗോവയിൽ വച്ചു പറന്നുയരുന്നതിനിടെ വിമാനം പക്ഷിയിടിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് നിയന്ത്രണം വിട്ട് തകർന്നു വീണു.

2020 (ഇന്നലെ)

ഐഎന്‍എസ് വിക്രമാദിത്യയില്‍ നിന്നു പറന്നുയര്‍ന്ന് വിമാനം അറബിക്കടലില്‍ തകർന്നുവീണു

പറക്കുന്നതിനിടെ എൻജിൻ തകരാർ പതിവ്. ഇരട്ട എൻജിനുള്ള വിമാനം പലപ്പോഴും ഒറ്റ എൻജിനിൽ അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്താറുമുണ്ട്.

English Summary: Indian Navy aircraft crashes over sea, one pilot rescued, another missing