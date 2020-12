ചായയ്ക്കുള്ള ക്ഷണം നിരസിച്ച് കർഷകർ: കോർപറേറ്റുകളുടെ അടിമകളാകാനില്ല

ന്യൂഡൽഹി ∙ മൂന്നു വിവാദ നിയമങ്ങളും പിൻവലിക്കുക തന്നെ വേണമെന്നു കർഷകർ ഉറച്ച നിലപാടെടുത്തതോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായുള്ള ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടു. പരാതികൾ പരിശോധിക്കാൻ അഞ്ചംഗ ഉന്നതതല സമിതിയെ നിയോഗിക്കാമെന്നു മാത്രമായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ വാഗ്ദാനം. നാളെ വീണ്ടും ചർച്ച നടത്താമെന്നു കേന്ദ്രം അറിയിച്ചെങ്കിലും നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചല്ലാതെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്കുമില്ലെന്ന് നേതാക്കൾ മറുപടി നൽകി. നിയമങ്ങൾ തൽക്കാലം മരവിപ്പിക്കാൻ ഒാർഡിനൻസ് ഇറക്കാമെന്ന കേന്ദ്ര വാഗ്ദാനവും തള്ളി.



പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കുമെന്നു വ്യക്തമാക്കിയാണു കർഷക നേതാക്കൾ മടങ്ങിയത്. രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം കർഷകർ ഡൽഹി അതിർത്തികളിലുണ്ട്. ഹരിയാന – ഡൽഹി അതിർത്തിയിലെ സിംഘുവിൽ 14 കിലോമീറ്ററും തിക്രിയിൽ 11 കിലോമീറ്ററും നീളത്തിൽ ദേശീയപാതയിൽ കർഷകർ തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യുപി – ഡൽഹി അതിർത്തിയിലെ ഗാസിപ്പുരിലും ആയിരക്കണക്കിനു പേരുണ്ട്.

നാളെ രാജ്യവ്യാപകമായി വഴിതടയൽ സമരം നടത്തുമെന്നു കിസാൻ സഭ അറിയിച്ചു. കർഷകർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഹരിയാനയിലെ ദാദ്രിയിൽ നിന്നുള്ള സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎ: സോംബിർ സാങ്‌വാൻ ബിജെപി – ജെജെപി സർക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിച്ചു.

35 കർഷക സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുമായി കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിങ് തോമർ, റെയിൽവേ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയൽ എന്നിവർ നടത്തിയ ചർച്ച 4 മണിക്കൂർ നീണ്ടു.

പഞ്ചാബിലെ വിവിധ സംഘടനകളിലെ 32 നേതാക്കളും സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച കോർ കമ്മിറ്റിയിലെ 3 അംഗങ്ങളുമാണു കർഷകരെ പ്രതിനിധീകരിച്ചത്. രാവിലെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരായ രാജ്നാഥ് സിങ്, അമിത് ഷാ, നരേന്ദ്ര സിങ് തോമർ, പീയൂഷ് ഗോയൽ എന്നിവർ ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി. നഡ്ഡയുടെ വസതിയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലെ ധാരണപ്രകാരമാണ് അഞ്ചംഗ സമിതിയെന്ന നിർദേശം മുന്നോട്ടു വച്ചത്.

ഇടവേളയിൽ ചായ;വേണ്ടെന്ന് കർഷകർ



ചർച്ചയുടെ ഇടവേളയിൽ ചായയ്ക്കുള്ള മന്ത്രിമാരുടെ ക്ഷണവും നിരസിച്ച കർഷകർ, കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ പോരാടാനുറച്ചാണു തങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന വ്യക്തമായ സൂചന നൽകി. നിയമങ്ങൾ കർഷകർക്കു വരുമാന വർധനയ്ക്കുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറക്കുമെന്ന പഴയ നിലപാട് മന്ത്രിമാർ ആവർത്തിച്ചു. നിയമങ്ങൾ താങ്ങുവില ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും കോർപറേറ്റുകളുടെ അടിമകളാകാൻ തങ്ങളില്ലെന്നും കർഷകർ തിരിച്ചടിച്ചു.



