വണ്ണിയർ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ അക്രമം; ചെന്നൈയിൽ ട്രെയിനു നേരെ കല്ലേറ്

ചെന്നൈ∙ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും സർക്കാർ ജോലിയിലും വണ്ണിയർ സമുദായത്തിന് 20% പ്രത്യേക സംവരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു പിഎംകെ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ പരക്കെ അക്രമം. ചെന്നൈ അതിർത്തിയായ പെരിങ്കളത്തൂരിൽ പ്രതിഷേധക്കാർ ട്രെയിനിനു നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞു. റോഡ് ഉപരോധിച്ചതിനാൽ ചെന്നൈയ്ക്കും ചെങ്കൽപേട്ടിനുമിടയിൽ 3 മണിക്കൂർ ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു. ഇതിനു പിന്നാലെ പിഎംകെ യുവജന വിഭാഗം നേതാവ് അൻപുമണി രാംദാസുമായി മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി കെ.പളനി സാമി ചർച്ച നടത്തി. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായാണു വണ്ണിയർ സംവരണമെന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി പിഎംകെ തെരുവിലിറങ്ങിയത്. ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധ പരമ്പര സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നു പിഎംകെ സ്ഥാപകൻ എസ്. രാംദാസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.



റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഉപരോധിക്കുന്നതിനിടെ സബേർബൻ ട്രെയിനു നേരെയാണു കല്ലേറുണ്ടായത്.പൊടുന്നനെ ട്രാക്കിലേക്കു വന്ന പ്രവർത്തകരെ കണ്ടു ലോക്കോപൈലറ്റ് ബ്രേക്കിട്ടതിനാൽ ദുരന്തം ഒഴിവായി. ആർക്കും പരുക്കില്ല. പ്രത്യേക ക്വോട്ടയെന്ന ആവശ്യവുമായി രാംദാസ് 1980 ലാണു വണ്ണിയർ സംഘം രൂപീകരിച്ചത്. പിന്നീട് പിഎംകെയ്ക്കു രൂപം നൽകി. പാർട്ടി നിലവിൽ വന്നതിനു പിന്നാലെയുണ്ടായ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ 21 പേരാണ് മരിച്ചത്. 20% സംവരണമുള്ള അതീവ പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിലാണ് (എംബിസി) നിലവിൽ വണ്ണിയർ സമുദായം.



English Summary: Vanniyar quota demand: PMK workers pelt stones at train as police deny entry to Chennai