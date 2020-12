മുസാഫർനഗർ (യുപി)∙ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മതംമാറ്റം നിരോധിക്കുന്ന പുതിയ നിയമപ്രകാരം 2 പേർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. നദീം എന്നയാൾ തന്റെ ഭാര്യയെ മതംമാറ്റി വിവാഹം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചു പുര വില്ലേജിലെ അക്ഷയ് ത്യാഗി നൽകിയ പരാതിയിൽ നദീം, സൽമാൻ എന്നിവർക്കെതിരെയാണു കേസെടുത്തത്.

English Summary: Case against two people in UP