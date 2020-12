മഹോബ∙ യുപിയിലെ ബുധൗര ഗ്രാമത്തിൽ കളിക്കുന്നതിനിടെ കുഴൽക്കിണറിൽ വീണ 4 വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു. 18 മണിക്കൂർ നീണ്ട രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനു ശേഷം പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ബുധനാഴ്ച 2.30ന് ആണ് ധനേന്ദ്ര (ബാബു) കുഴൽക്കിണറിൽ വീണത്.

English Summary: Four year old boy died in borewell