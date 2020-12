ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ വാക്സീൻ: മോദി; കോവിഡ് വിലയിരുത്തി സർവകക്ഷിയോഗം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയിൽ ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ കോവിഡ് വാക്സീൻ ലഭ്യമാകുമെന്ന ശുഭസൂചനയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കോവിഡ് സാഹചര്യം വിലയിരുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിളിച്ച സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ശാസ്ത്രവിദഗ്ധരുടെ അനുമതി ലഭിച്ചാൽ കൂടുതൽ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരില്ല. വാക്സീൻ വില സംബന്ധിച്ച ആശങ്ക സ്വാഭാവികമാണ്.

വാക്സീൻ വിതരണം പൂർണമായി സംസ്ഥാനങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചായിരിക്കും. പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണത്തിലുള്ളതടക്കം 8 സാധ്യതാ വാക്സീനുകൾ ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ട്. ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം തദ്ദേശീയമാണ്. വാക്സീൻ ഗവേഷകർ തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണെന്നു കമ്പനികളിൽ നടത്തിയ സന്ദർശനത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു. വാക്സീനുകളെക്കുറിച്ചടക്കം ഉയരുന്ന ഊഹാപോഹങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയും അദ്ദേഹം തേടി.

ആദ്യം ഒരു കോടി ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക്

ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും അടങ്ങുന്ന 1 കോടി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം വാക്സീൻ നൽകുകയെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം. സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ഭൂഷണാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. പൊലീസും വിവിധ സേനാവിഭാഗങ്ങളും നഗര ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളും അടക്കം 2 കോടിയോളം രണ്ടാംനിര കോവിഡ് പോരാളികൾ, പിന്നാലെ ഗുരുതര രോഗമുള്ളവർ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർ തുടങ്ങി കോവിഡ് നിഴലിലുള്ളവർ എന്നിങ്ങനെയാണ് മുൻഗണനാക്രമം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വില നിയന്ത്രിക്കണം

എല്ലാവർക്കും താങ്ങാവുന്ന വിലയിൽ കോവിഡ് വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കണമെന്നു വിവിധ കക്ഷി നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വാക്സീനടക്കം കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ പാർട്ടികൾ സർക്കാരിനു പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

കോൺഗ്രസ് രാജ്യസഭാ കക്ഷി നേതാവ് ഗുലാംനബി ആസാദ്, ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവ് അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരി, എൻസിപി നേതാവ് ശരദ് പവാർ, സുദീപ് ബന്ദോപാധ്യായ (തൃണമൂൽ), റാം ഗോപാൽ യാദവ് (എസ്പി), നമ നാഗേശ്വർ റാവു (ടിആർഎസ്), വിനായക് റാവുത്ത് (ശിവസേന), എളമരം കരീം (സിപിഎം), ബിനോയ് വിശ്വം (സിപിഐ), പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, പി.ബി. അബ്ദുൽ വഹാബ് (മുസ്‍ലിം ലീഗ്), എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ (ആർഎസ്പി), ജോസ് കെ. മാണി (കേരള കോൺഗ്രസ്–എം), എം.വി. ശ്രേയാംസ്കുമാർ (എൽജെഡി) എന്നിവരും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ രാജ്നാഥ് സിങ്, അമിത് ഷാ, പ്രൾഹാദ് ജോഷി, ഹർഷ് വർധൻ, വി. മുരളീധരൻ, അർജുൻ റാം മെഹ്‍വാൾ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.

വന്നോളു, മിണ്ടരുത്

സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചത് 13 പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികൾ മാത്രം. പത്തിലധികം എംപിമാരുള്ള പാർട്ടികൾക്കു മാത്രമായിരുന്നു അവസരം. രാജ്യസഭയിലും ലോക്സഭയിലും പ്രാതിനിധ്യമുള്ള പാർട്ടികളുടെ കക്ഷിനേതാക്കൾക്കെല്ലാം ക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നേതാക്കൾ കാഴ്ചക്കാരായി. ഏപ്രിലിനു ശേഷം കേന്ദ്രസർക്കാർ വിളിക്കുന്ന രണ്ടാമതു സർവകക്ഷി യോഗമാണ് ഇന്നലത്തേത്.

