വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല, തീരുമാനമില്ല; കർഷക ചർച്ച നാളെ വീണ്ടും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഒരാഴ്ച പിന്നിട്ട കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിനു പരിഹാരവഴി തേടി കർഷക സംഘടനാ നേതാക്കളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തിയ ഏഴര മണിക്കൂർ മാരത്തൺ ചർച്ച തീരുമാനമാകാതെ പിരിഞ്ഞു.

3 വിവാദ നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാൻ കേന്ദ്രം വിസമ്മതിച്ചതോടെ, ചർച്ച വഴിമുട്ടി. നാളെ ഉച്ചയ്ക്കു രണ്ടിനു വീണ്ടും ചർച്ച നടത്താമെന്ന ധാരണയിൽ ഇരു പക്ഷവും പിരിഞ്ഞു. വീണ്ടും ചർച്ചയ്ക്ക് കർഷകർ സമ്മതിച്ചതു ശുഭസൂചനയാണെന്നു സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ച ശേഷം സംഘടനകളുമായി കേന്ദ്രം നടത്തിയ രണ്ടാം ചർച്ച ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12നാണ് ആരംഭിച്ചത്. കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിങ് തോമർ, റെയിൽവേ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയൽ എന്നിവർ 40 സംഘടനാ നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ ചർച്ച രാത്രി 7.30 വരെ നീണ്ടു.

നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കുന്നതു പ്രായോഗികമല്ലെന്നു കേന്ദ്രം നിലപാടെടുത്തപ്പോൾ മറ്റൊന്നിനെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യാൻ തങ്ങളില്ലെന്നു കർഷകർ തിരിച്ചടിച്ചു.

എതിർപ്പുകൾ കർഷകർ അക്കമിട്ടു നിരത്തി. അവ പിൻവലിക്കാൻ പാർലമെന്റിന്റെ അടിയന്തര സമ്മേളനം വിളിച്ചുചേർക്കണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും കേന്ദ്രം അംഗീകരിച്ചില്ല. നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാതെ പ്രക്ഷോഭം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയ കർഷകർ, ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തങ്ങളെ ബലമായി നീക്കം ചെയ്യാൻ സർക്കാരിനെ വെല്ലുവിളിച്ചു.

കർഷകർ സ്വരം കടുപ്പിച്ചതോടെ, മന്ത്രിസംഘം നിലപാട് മയപ്പെടുത്തി. കാർഷിക വിദഗ്ധരെ അണിനിരത്തി നിയമങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ വിവരിച്ച കേന്ദ്രം, കർഷകർക്കനുകൂലമായ ഭേദഗതികൾ വരുത്താൻ തയാറാണെന്നറിയിച്ചു.

വിളകളുടെ താങ്ങുവില തുടരുമെന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉറപ്പ് സ്വാഗതം ചെയ്ത കർഷകർ, പക്ഷേ, അതുമാത്രം പോരെന്നും നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്നും ഉറച്ച നിലപാടെടുത്തു. നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചു വിശദീകരിക്കാൻ വിദഗ്ധരെ എത്തിച്ചതിനെ പരിഹസിച്ച കർഷകർ, അവയെക്കുറിച്ച് മന്ത്രിമാർക്ക് അറിയില്ലേ എന്നും ചോദിച്ചു.

English Summary: Government of India to continue talks with farmers tomorrow