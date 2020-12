‌അഭിഷേക് ബാനർജിക്ക് എതിരായ നടപടി റദ്ദാക്കി

ന്യൂഡൽഹി ∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കേസിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അഭിഷേക് ബാനർജി എംപിക്കെതിരായ നടപടികൾ കോടതി റദ്ദാക്കി. 2014 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബംഗാളിലെ ഡയമണ്ട് ഹാർബർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നു വിജയിച്ച അഭിഷേക് ബാനർജി, ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുടെ അനന്തരവനാണ്.



നാമനിർദേശ പത്രികയിൽ എംബിഎ ബിരുദധാരിയാണെന്ന അവകാശവാദം കളവാണെന്ന് ആരോപിച്ച് സാർഥക് ചതുർവേദിയാണു പരാതി നൽകിയത്. ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിന്റെ ലംഘനം ആരോപിച്ചുള്ള ഹർജിയിൽ, അഭിഷേക് ബാനർജി ഹാജരാകണമെന്ന് അഡീഷനൽ ചീഫ് മെട്രോപ്പൊലിറ്റൻ മജിസ്ട്രേട്ട് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

എന്നാൽ, ബംഗാളിൽ നടന്ന വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ ഡൽഹിയിലെ കോടതിക്ക് അധികാരമില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയുടെ നടപടികൾ അഡീഷനൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി അജയ് കുമാർ കുഹർ റദ്ദാക്കിയത്.

