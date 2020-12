റിപബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ട്രാക്ടറുകളുമായി രാജ്പഥിലേക്ക്; പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് കർഷകർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിവാദ നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാതെയുള്ള ഒരു ഒത്തുതീർപ്പുമില്ലെന്നു കർഷകർ തീർത്തുപറഞ്ഞതോടെ, കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായുള്ള അഞ്ചാം ചർച്ചയും അലസിപ്പിരിഞ്ഞു. ഡൽഹി അതിർത്തികളിൽ 10 ദിവസം പിന്നിട്ട പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കുമെന്നും റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് നടക്കുന്ന ജനുവരി 26നു ട്രാക്ടറുകളുമായി രാജ്പഥിലേക്കു പ്രകടനം നടത്തുമെന്നും കർഷകർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആവശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്നും 9നു രാവിലെ 11നു വീണ്ടും ചർച്ച നടത്താമെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കണോയെന്നു തീരുമാനിക്കാൻ ഡൽഹി – ഹരിയാന അതിർത്തിയിലുള്ള സിംഘുവിൽ കർഷക സംഘടനകൾ ഇന്നു യോഗം ചേരും.

പ്രക്ഷോഭം തുടങ്ങുംമുൻപ് 2 തവണയും അതിനുശേഷം ഒരാഴ്ചക്കിടെ മാത്രം 3 തവണയുമാണ് കേന്ദ്രവും കർഷകരും തമ്മിൽ ചർച്ച നടത്തിയത്.

വിജ്ഞാൻ ഭവനിൽ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മുതൽ 7 വരെ നടന്ന ചർച്ചയിലും നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു സർക്കാർ. രാവിലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ രാജ്നാഥ് സിങ്, അമിത് ഷാ, നരേന്ദ്ര സിങ് തോമർ എന്നിവർ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇക്കാര്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എതിർപ്പുള്ള വ്യവസ്ഥകളിൽ ഭേദഗതി വരുത്താമെന്ന മുൻ നിലപാട് കേന്ദ്രം ആവർത്തിച്ചു. താങ്ങുവില നിർത്തലാക്കില്ല, നിലവിലുള്ള പ്രാദേശിക ചന്തകൾക്ക് സ്വകാര്യ ചന്തകൾക്കുള്ള അതേ പരിഗണന, കർഷക– വ്യാപാരി തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സബ് ഡിവിഷനൽ മജിസ്ട്രേട്ടിനു പകരം സിവിൽ കോടതി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ഉറപ്പുകൾ എഴുതിനൽകാമെന്നു കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിങ് തോമറും വാണിജ്യ, റെയിൽ മന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയലും അറിയിച്ചു.

ഭേദഗതികൾ വിശദീകരിച്ചു സമയം കളയേണ്ടെന്നും നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കുക എന്ന ഏക ആവശ്യമാണു തങ്ങൾക്കുള്ളതെന്നും കർഷകർ മറുപടി നൽകി. സർക്കാരിന്റെ നിലപാടുകൾ പഞ്ചാബി ഭാഷയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള എംപിയും വാണിജ്യ സഹമന്ത്രിയുമായ സോം പ്രകാശും സന്നിഹിതനായിരുന്നു.

അതിർത്തികൾ അടച്ചു

ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ഹരിയാന, യുപി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നു ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള ദേശീയപാതകൾ അടച്ചു. സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച പ്രഖ്യാപിച്ച ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ ഭാരത് ബന്ദിനു സിപിഎം, സിപിഐ അടക്കമുള്ള ഇടതു പാർട്ടികൾ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ചർച്ചയിൽ കർഷകരുടെ മൗനവ്രതം

ചർച്ചയിൽ കർഷകർ മൗനവ്രതവും ആയുധമാക്കി. മന്ത്രിമാർ ഭേദഗതി നിർദേശം മുന്നോട്ടുവച്ചപ്പോഴാണ് കർഷകർ വേറിട്ട പ്രതിഷേധരീതി പുറത്തെടുത്തത്. ഇനി സംസാരിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ലെന്നും നിയമം പിൻവലിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നു പറയണമെന്നും വ്യക്തമാക്കി ‘യെസ് ഒാർ നോ’ ബോർഡുകൾ ഉയർത്തി. പ്രക്ഷോഭം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നു മന്ത്രിമാർ ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ മൗനം പാലിച്ച് ബോർഡുകളുമായി ഇരുന്നു. തുടർന്ന് മന്ത്രിമാർ ചർച്ച അവസാനിപ്പിച്ചു.

സർക്കാരിന്റെ ഭക്ഷണവും ചായയും ഇത്തവണയും കർഷകർ നിരസിച്ചു. ഡൽഹിയിലെ ഗുരുദ്വാരയിൽ നിന്നെത്തിച്ച ഭക്ഷണം അവർ വിജ്ഞാൻ ഭവനിൽ നിലത്തിരുന്നു കഴിച്ചു. സമരസ്ഥലത്തു തയാറാക്കിയ ലസ്സിയുമായാണു ചിലരെത്തിയത്.

