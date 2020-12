ന്യൂഡൽഹി ∙ മുസ്‌ലിം വ്യക്തിനിയമപ്രകാരം ഒന്നിലധികം വിവാഹം അനുവദിക്കുന്നതു ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി. മറ്റു മതങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ഒന്നിലധികം വിവാഹം ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമത്തിലെ 494ാം വകുപ്പു പ്രകാരം കുറ്റമാണ്. മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഈ വേർതിരിവ് ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമാണെന്ന് അഭിഭാഷകൻ വിഷ്ണു ശങ്കർ ജെയിന്റെ ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.



English Summary: Plea filed in SC against law allowing bigamy for Muslims