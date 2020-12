രാഹുലിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സ്ഥിരത വേണം: പവാർ

മുംബൈ ∙ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃപാടവത്തെക്കുറിച്ചു ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ടെന്നും മുന്നിൽ നിന്നു നയിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിനു സ്ഥിരതയും തുടർച്ചയും അൽപം കുറവാണെന്നും എൻസിപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ശിവസേന – എൻസിപി – കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തിൽ മറാഠി പത്രത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണു പരാമർശം. രാഹുൽ രാജ്യത്തെ നയിക്കാൻ പ്രാപ്തനായോ എന്ന ചോദ്യത്തിനു മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു.



അതേസമയം, മുൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ബറാക് ഒബാമ രാഹുലിനെക്കുറിച്ചു നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ പവാർ തള്ളി. കോൺഗ്രസ് അനുയായികളായ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും ഗാന്ധി–നെഹ്റു കുടുംബത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മകൾ സുപ്രിയ സുളെ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ആദ്യ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് സുപ്രിയയ്ക്ക് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ താൽപര്യമില്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടി.

