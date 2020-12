ബിജെപി വിരുദ്ധ മുന്നണി യോഗത്തിന് കുമാരസ്വാമിയും

ബെംഗളൂരു ∙ ബിജെപി വിരുദ്ധ മുന്നണി രൂപീകരണത്തിന് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ.ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ജനതാദൾ(എസ്) നേതാവ് കുമാരസ്വാമി. കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയമായി അപ്രസക്തമായെന്നു പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ബിജെപിക്കു ശക്തമായൊരു ബദലുണ്ടെങ്കിൽ ജനം മാറിച്ചിന്തിക്കുമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. യോഗത്തിലേക്ക് കുമാരസ്വാമിയെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു നേരിട്ടു ക്ഷണിക്കുകയായിരുന്നു.



പിതാവ് ദേവെഗൗഡയുടെ മതനിരക്ഷേക്ഷ നിലപാടനുസരിച്ചാണ് 2018ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ കോൺഗ്രസിനൊപ്പം കൂടിയതെന്നും ബിജെപിക്ക് ഒപ്പമായിരുന്നെങ്കിൽ താനിപ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരുമായിരുന്നെന്നും കുമാരസ്വാമി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു.

