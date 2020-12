ന്യൂഡൽഹി ∙ സിആർപിഎഫ് സേനാംഗങ്ങളുടെ കാക്കി യൂണിഫോം മാറ്റുന്നതിനെതിരെ വിമുക്ത ഭടന്മാർ രംഗത്ത്. തുല്യമായ വേതനവും പെൻഷനും ലഭ്യമാക്കാനാണ് അധികൃതർ ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നും കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് എക്സ് പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി രൺബീർ സിങ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Ex-servicemen asks not to change uniform of crpf jawans