മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണർക്ക് എതിരായ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടിക്ക് സ്റ്റേ

ന്യൂഡൽഹി ∙ സർക്കാർ മന്ദിരത്തിൽ താമസിച്ചതിനു വാടക നൽകാത്തതിന്റെ പേരിൽ മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണർ ഭഗത് സിങ് കോഷിയാരിക്കെതിരെയുള്ള കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടി സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. ജസ്റ്റിസ് റോഹിന്റൻ നരിമാൻ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റേതാണു നടപടി.

ഗവർണറായിരിക്കുമ്പോൾ തനിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നതിന് ഭരണഘടനാപരമായി വിലക്കുണ്ടെന്നാണ് കോഷിയാരിയുടെ വാദം. ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞശേഷം സർക്കാർ മന്ദിരത്തിൽ താമസിച്ചതിനു കോഷിയാരി 47.5 ലക്ഷം രൂപ അടയ്ക്കണമെന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി തള്ളുകയും ചെയ്തു. ഇതേ വിഷയത്തിൽ, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായ കേന്ദ്രമന്ത്രി രമേശ് പൊക്രിയാലിനെതിരായ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടിയും നേരത്തേ സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: Stay for contempt of court against maharashtra governor Bhagat Singh Koshyari