വിവിധ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സഹായം ആവശ്യം: സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിവിധ വ്യവസായ മേഖലകളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ കൂടുതൽ നടപടികൾ ആവശ്യമാണെന്നു സുപ്രീം കോടതി വാക്കാൽ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, വായ്പകളുടെ പലിശ ഇളവു ചെയ്യാനാവില്ലെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുവേണ്ടി സോളിസിറ്റർ ജനറൽ (എസ്ജി) തുഷാർ മേത്ത വ്യക്തമാക്കി.

പലിശ ഇളവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ചെറുകിട വ്യവസായ, ഉൽപാദക അസോസിയേഷനും മറ്റും നൽകിയ ഹർജികളാണു ജസ്റ്റിസ് അശോക് ഭൂഷൺ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചത്. കേസിൽ ഇന്നും വാദം തുടരും. പലിശ ഇളവു ചെയ്താൽ 6 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ബാധ്യതയാണുണ്ടാവുകയെന്ന് എസ്‌‌ജി പറഞ്ഞു. ബാധ്യത സർക്കാരോ ബാങ്കുകളോ വഹിക്കണം. അതു സാധ്യമല്ല.

തിരിച്ചടവിനുള്ള മൊറട്ടോറിയം പലരും പലിശ ഇളവു ചെയ്യലായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. തിരിച്ചടവു മാറ്റിവയ്ക്കുക മാത്രമാണു ചെയ്തത്. 50% വായ്പ ഇടപാടുകാരും മൊറട്ടോറിയം വേണ്ടെന്നുവച്ച ഗണത്തിലാണെന്ന് എസ്ജി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ 70% പേരും ഈ ഗണത്തിലാണെന്നു റിസർവ് ബാങ്കിനു വേണ്ടി ഹാജരായ വി.ഗിരി പറഞ്ഞു. സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്ന വാദം അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ നടപടികൾ സർക്കാർ നിർദേശപ്രകാരമാണെന്നും എസ്ജി വിശദീകരിച്ചു.

English Summary: Supreme Court says more time needed for solving financial crisis in economic zones