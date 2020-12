കോവിഡ് വാക്സീൻ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം 30 കോടി പേർക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡിനെതിരെ വാക്സീനെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. അടുത്ത ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ചില വാക്സീനുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 30 കോടി പേർക്ക് നൽകും.

∙ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ (സർക്കാർ, സ്വകാര്യ ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർ): ഏതാണ്ട് 1 കോടി

∙ കോവിഡ് മുൻനിര പോരാളികൾ (പൊലീസ്, ഹോം ഗാർഡുകളടക്കം സുരക്ഷാ സേനാവിഭാഗം, ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തകർ, ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളടക്കം നഗരസഭാ ജീവനക്കാർ): 2 കോടി

∙ 50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്കും 50 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരിൽ മറ്റ് ഗുരുതര രോഗമുള്ളവരും– 27 കോടി.

(സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഇതിനായി പ്രത്യേക ഡേറ്റ ശേഖരിച്ചു)

