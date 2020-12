ബിജെപി അധ്യക്ഷന്റെ വാഹനവ്യൂഹത്തിനു നേരെ ബംഗാളിൽ ആക്രമണം

കൊൽക്കത്ത∙ രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനു കൊൽക്കത്തയിലെത്തിയ ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി. നഡ്ഡയുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിനു നേരെ ആക്രമണം. പാർട്ടി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൈലാഷ് വിജയ് വർഗിയ, സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുകുൾ റോയ്, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ എന്നിവരടക്കം ഏതാനും പേർക്കു പരുക്കേറ്റു.

ആക്രമണത്തിനു പിന്നിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരാണെന്നു ബിജെപി ആരോപിച്ചു. ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയുടെ അനന്തരവനും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് യുവജന സംഘം പ്രസിഡന്റുമായ അഭിഷേക് ബാനർജിയുടെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലമായ ഡയമണ്ട് ഹാർബറിലാണ് ആക്രമണമുണ്ടായതെന്നത് സംഭവത്തിന്റെ ഗൗരവം വർധിപ്പിച്ചു.

24 സൗത്ത് പർഗാനാസ് ജില്ലയിലെ ഡയമണ്ട് ഹാർബർ നഗരത്തിൽ പാർട്ടി യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാനെത്തുമ്പോൾ 200 പേരോളം വരുന്ന സംഘം വഴി തടയുകയും വാഹനങ്ങൾക്കു നേരെ കല്ലെറിയുകയുമായിരുന്നു എന്നു ബിജെപി ബംഗാൾ അധ്യക്ഷൻ ദിലീപ് ഘോഷ് പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിൽ ബിജെപി ദേശീയ നേതാക്കളായ ശിവ പ്രകാശ്, അനുപം ഹസ്ര എന്നിവരുടെ വാഹനങ്ങൾക്കും നാശമുണ്ടായി. അനുപം ഹസ്രയ്ക്കു നേരിയ പരുക്കുമുണ്ട്.

സുരക്ഷാവീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും ദിലീപ് ഘോഷ് പരാതി നൽകി. ഇതേസമയം, മുൻകൂട്ടി സൂചന നൽകിയിട്ടും അക്രമം തടയാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കാതിരുന്ന ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെയും ഡിജിപിയുടെയും നിലപാടിനെ ബംഗാൾ ഗവർണർ ജഗദീപ് ധൻകർ വിമർശിച്ചു. രാവിലെ രണ്ടു തവണ താൻ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയതിന്റെ വിശദാംശം സഹിതം ഗവർണർ പിന്നീട് ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ‘ഡയമണ്ട് ഹാർബറിലെ എസ്പി പൊതുജന സേവകനായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കാലമായി’ എന്നു ഗവർണർ പരിഹസിച്ചു.

അക്രമത്തെപ്പറ്റി വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങളോട് അക്രമത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മമത സർക്കാർ മറുപടി പറയേണ്ടിവരുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ പ്രതികരിച്ചു. അസഹിഷ്ണുതയും അധാർമികതയും നിറഞ്ഞ സംസ്ഥാനമായി ബംഗാളിനെ മാറ്റിയ മമത സർക്കാരിന് ആയുസ്സില്ലെന്നും ഗൂണ്ടാഭരണം എത്രയുംവേഗം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നഡ്ഡ പറഞ്ഞു.

