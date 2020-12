50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്ക് വാക്സീൻ വോട്ടർപട്ടിക നോക്കി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് വാക്സീൻ വിതരണത്തിൽ പ്രായം തിരിച്ചറിയാൻ വോട്ടർ പട്ടിക ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്നു കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം. നിലവിൽ തയാറാക്കിയിരിക്കുന്ന മുൻഗണന പട്ടിക അനുസരിച്ച് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ, കോവിഡ് പോരാളികൾ, 50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർ എന്നിങ്ങനെ 30 കോടി പേർക്കാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നൽകുക. 50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ലോക്സഭാ, നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ വോട്ടർപട്ടിക ഉപയോഗിക്കും.

ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കടക്കം നിശ്ചിത കേന്ദ്രങ്ങളിലായിരിക്കും വാക്സീൻ നൽകുകയെങ്കിലും പ്രായമായവർക്കും മറ്റ് റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പുകാർക്കുമായി മൊബൈൽ വാക്സീനേഷൻ വാനുകളും ഒരുക്കും. മുൻകൂട്ടി റജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ 100 പേർക്ക് വീതമാണ് വാക്സീൻ നൽകുക.

വാക്സീൻ വിതരണ സംഘത്തിൽ ഡോക്ടർ, നഴ്സ്, ഫാർമസിസ്റ്റ്, മിഡ്‍വൈഫ്, ഹെൽത്ത് വിസിറ്റർ എന്നിങ്ങനെ 5 പേരുണ്ടാകും. റജിസ്ട്രേഷൻ പരിശോധിക്കാൻ വാക്സീൻനേഷൻ ഓഫിസർ 1 എന്ന ചുമതലയിൽ പൊലീസ്, എൻസിസി, എൻഎസ്എസ് തുടങ്ങിയവയിൽ ഒരാളെ നിയോഗിക്കും. ഓഫിസർ 2 രേഖകൾ പരിശോധിക്കും. തിരക്കു നിയന്ത്രിക്കാനും ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനും ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനും ഓഫിസർ 3, 4 എന്നിവരും ഉണ്ടാകും.

കോവിഷീൽഡ് ആരുടേത്

കോവിഷീൽഡിന്റെ പേരിനെ ചൊല്ലി കോടതി നോട്ടിസ്. പേരിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം തങ്ങളുടേതാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ തന്നെ കട്ടീസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് നന്ദതിലെ അഡീഷനൽ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയുടെ നടപടി. കോവിഷീൽഡ് എന്ന ട്രേഡ്നാമം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഏപ്രിലിൽ തന്നെ അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. പുണെ ആസ്ഥാനമായ സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ജൂണിൽ മാത്രമാണു പേര് പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നാണ് ഹർജിക്കാരുടെ വാദം. ഹർജി 18ന് പരിഗണിക്കും.

മറ്റു രോഗങ്ങൾക്കും പറ്റുമോ

കോവിഡിനെതിരെയുള്ള വാക്സീൻ ഗവേഷണം കാൻസർ ഉൾപ്പെടെ മറ്റു രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സയിൽ നിർണായകമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഗവേഷകർ. ഫൈസർ വാക്സീനിലും മൊഡേണ വാക്സീനിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെസൻജർആർഎൻഎ ബയോസാങ്കേതിക വിദ്യ വിവിധ രോഗങ്ങൾക്കു പരിഹാരം കാണാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ.

ശരീരകോശങ്ങളോട് ഏതുതരം പ്രോട്ടീൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കണമെന്നു നിർദേശിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണു നേട്ടം. ഈ പ്രോട്ടീനെതിരെയാണ് ശരീരം പ്രതിരോധനിര രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതേ രീതി മരുന്നു ഗവേഷണത്തിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എംആർഎൻഎ തെറപ്പിയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എംആർഎൻഎ വാക്സീനുകളുടെ ട്രയലുകൾ നേരത്തേയുണ്ടെങ്കിലും ഇതാദ്യമായാണ് മനുഷ്യരിൽ കുത്തിവയ്ക്കാൻ അനുമതി ലഭിക്കുന്നത്.

