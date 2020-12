15 ദിവസത്തേക്കുള്ള യുദ്ധസന്നാഹമൊരുക്കി സായുധസേന

ന്യൂഡൽഹി∙ പാക്ക്, ചൈന അതിർത്തികളിൽ സംഘർഷം പുകയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 15 ദിവസത്തെ യുദ്ധത്തിനാവശ്യമായ ആയുധങ്ങളും സന്നാഹങ്ങളുമൊരുക്കി കര, നാവിക, വ്യോമ സേനകൾ.



10 ദിവസത്തെ യുദ്ധത്തിനാവശ്യമായ സന്നാഹമൊരുക്കുന്ന പതിവുരീതി വിട്ടാണിത്. ഒരേസമയം, 2 അതിർത്തികളിലും യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലുള്ള വെല്ലുവിളി മുൻകൂട്ടി കണ്ടുള്ള മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമാണിതെന്നു സേനാ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആവശ്യമായ ആയുധങ്ങൾ അടിയന്തരമായി വാങ്ങാൻ സേനകൾക്കു പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അടുത്തിടെ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. 50,000 കോടി രൂപയുടെ ആയുധങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ വാങ്ങും.

