ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരിച്ചയയ്ക്കില്ലെന്ന് ബംഗാൾ; പോരു മുറുകുന്നു

കൊൽക്കത്ത ∙ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം തിരിച്ചുവിളിച്ച ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന് ബംഗാൾ സർക്കാർ നിലപാട് കടുപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് എത്രയും വേഗം കേന്ദ്രസേനയെ വിന്യസിക്കണമെന്നു ബിജെപി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൈലാഷ് വിജയ് വർഗിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതോടെ ബംഗാൾ സന്ദർശനവേളയിൽ ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡയുടെ വാഹനവ്യൂഹം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ ഏറ്റുമുട്ടൽ പുതിയ തലത്തിലേക്കു വളർന്നു.



ഇതിനിടെ കിഴക്കൻ ബർദാൻ ജില്ലയിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസുകാർ ബിജെപി പ്രവർത്തകനെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നു ബിജെപി ആരോപിച്ചു. സുഖദേവ് പ്രമാണിക് എന്ന യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കുളത്തിൽ കാണപ്പെടുകയായിരുന്നു. 2 ദിവസം മുൻപ് ബിജെപി റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയതാണ് ഇയാളെന്നു ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. 24 നോർത്ത് പർഗാന ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം ബിജെപി പ്രവർത്തകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയാണിത്.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ 17നു സംസ്ഥാനം സന്ദർശിക്കാനിരിക്കെയാണു ക്രമസമാധാനത്തെച്ചൊല്ലി പോരു മുറുകുന്നത്.

ഡയമണ്ട് ഹാർബർ സന്ദർശന വേളയിലെ ബിജെപി അധ്യക്ഷന്റെ റാലിയിലെ സുരക്ഷാവീഴ്ചയ്ക്ക് ഉത്തരവാദികളെന്ന് ആരോപിച്ചാണു 3 ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മടക്കി അയയ്ക്കാൻ കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ, ഇക്കാര്യത്തിൽ അവസാനവാക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റേതാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തിനു മമത സർക്കാർ മറുപടി നൽകി. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെയും ഡിജിപിയെയും ഡൽഹിയിലേക്കു വിളിപ്പിച്ചതും മമത സർക്കാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു.

തൃണമൂലിലെ പോരു തീർക്കാൻ നീക്കം



ബിജെപിയുമായി തുറന്ന പോരിനൊരുങ്ങുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പടലപ്പിണക്കം തീർക്കാൻ അനുനയശ്രമവുമായി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്. നേതൃത്വത്തിനെതിരെ തുറന്ന പ്രതികരണത്തിനൊരുങ്ങിയ നേതാവും വനം മന്ത്രിയുമായ രജീബ് ബാനർജി ഇന്നലെ പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പാർഥ ചാറ്റർജിയുമായി ചർച്ചനടത്തി. മമത ബാനർജിയുമായി ഇടഞ്ഞ പാർട്ടി നേതാവ് സുവേന്ദു അധികാരിയോടൊപ്പമുള്ള രജീബ് ബാനർജിയുടെ പോസ്റ്റർ വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട്. സുവേന്ദു അധികാരിയുമായി അടുപ്പം പുലർത്തുന്ന കിഴക്കൻ മിഡ്നാപ്പുരിലെ മുതിർന്ന നേതാവ് കനിഷ്ക പാണ്ഡെയെ പാർട്ടിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കി.



