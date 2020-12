തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം തുടങ്ങി കമൽ ഹാസൻ

ചെന്നൈ ∙ കോവിഡ് കാരണമുള്ള തൊഴിൽ നഷ്ടത്തെ തുടർന്നു പകുതിയോളം ഇന്ത്യക്കാർ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ 1000 കോടി മുടക്കി പാർലമെന്റ് മന്ദിരം പണിയുന്നത് എന്തിനെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണമെന്നു മക്കൾ നീതി മയ്യം നേതാവ് കമൽ ഹാസൻ. ചൈനീസ് വൻമതിൽ പണിയുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിനു പേർ മരിച്ചുവീണു. എന്നാൽ, മതിൽ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനാണെന്നാണ് അന്നത്തെ ഭരണാധികാരികൾ പറഞ്ഞത്.



4 മാസത്തിനകം എത്തുന്ന തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കാൻ മധുരയിലെത്തിയ കമൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനമാണ് ഉന്നയിച്ചത്. പ്രചാരണത്തിന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അനുമതി നിഷേധിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. തമിഴ്നാടിന്റെ സമ്പൂർണ മാറ്റമാണു പാർട്ടിയുടെ മുദ്രാവാക്യം. മൂന്നാം മുന്നണിയുൾപ്പെടെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും സഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാറായിട്ടില്ല.

കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കിടയിലും ആയിരക്കണക്കിനു പ്രവർത്തകർ കമലിനെ സ്വീകരിക്കാനെത്തി. ആദ്യഘട്ട പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 16 വരെ തേനി, ഡിണ്ടിഗൽ, വിരുദുനഗർ, തിരുനെൽവേലി, തൂത്തുക്കുടി, കന്യാകുമാരി ജില്ലകളിൽ പ്രചാരണം നടത്തും.

ദിവസം 3 യോഗങ്ങളിലാണു കമൽ പ്രസംഗിക്കുക. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞടുപ്പിൽ 3.7% വോട്ടു നേടിയ പാർട്ടി നഗരമേഖലകളിൽ മോശമല്ലാത്ത പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിരുന്നു. ഗ്രാമങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതിനാൽ ഇത്തവണ അവിടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണു തീരുമാനം.

