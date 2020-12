റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ്: ബോറിസ് ജോൺസൺ മുഖ്യാതിഥി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ ഇത്തവണത്തെ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയ്‌ശങ്കറുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്കുശേഷം യുകെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഡൊമിനിക് റാബ് ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.



അടുത്ത വർഷം ബ്രിട്ടനിൽ നടക്കുന്ന ജി7 ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ക്ഷണിച്ചതായും റാബ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാനുള്ള നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ക്ഷണം ബോറിസ് ജോൺസൺ സ്വീകരിച്ചത് ഇന്ത്യ–യുകെ ബന്ധത്തിലെ പുതിയ യുഗത്തെ കുറിക്കുന്നുവെന്നു സംയുക്ത വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ജയ്ശങ്കർ പറഞ്ഞു.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുശേഷം റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയാണു ജോൺസൺ. 1993 ൽ ജോൺ മേജർ വിശിഷ്ടാതിഥിയായിരുന്നു.

3 ദിവസ സന്ദർശനത്തിനായി 14നാണു റാബ് ഡൽഹിയിലെത്തിയത്. പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രമേശ് പൊക്രിയാൽ എന്നിവരുമായും ചർച്ച നടത്തും. നാളെ ബെംഗളൂരുവിലെത്തുന്ന റാബ് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ് യെഡിയൂരപ്പയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.

Content highlights: UK Prime Minister Boris Johnson to be chief guest at Republic day