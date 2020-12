ബംഗാൾ: ഇതരകക്ഷി നേതാക്കളെ വലയിലാക്കി ബിജെപി

കൊൽക്കത്ത ∙ ‘ദീദി, ഇതൊരു തുടക്കമാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ആരുമുണ്ടാകില്ല’– പശ്ചിമ മിഡ്നാപുരിലെ റാലിയിൽ അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ നേതാക്കളെ അടർത്തിയെടുത്ത് മമതയുടെ ആത്മവീര്യം കെടുത്താനാണു ബിജെപിയുടെ നീക്കം.

ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ നിറം ദ്രുതഗതിയിൽ മാറുകയാണ്. മമതയുടെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായിരുന്ന മുതിർന്ന നേതാവ് സുവേന്ദു അധികാരി, ഇപ്പോൾ ബിജെപി നേതാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂറുമാറ്റം തനിച്ചല്ല. തൃണമൂലിലെ 5 പേരടക്കം വിവിധ കക്ഷികളിലെ 9 എംഎൽഎമാരും ഒരു എംപിയും ഒട്ടേറെ പ്രാദേശിക നേതാക്കളും ബിജെപിയിലെത്തി.

ബനശ്രീ മൈതി, ശിലഭദ്രത ദത്ത, ബിശ്വജിത് കുണ്ഡു, ശുക്ര മുണ്ട, സൈകത് പഞ്ച എന്നിവരാണു ടിഎംസി വിട്ട എംഎൽഎമാർ. ബിജെപിയിലെത്തിയ ടിഎംസി എംപി സുനിൽ മണ്ഡൽ ബുർധാനിൽ നിന്നുള്ള ശക്തനായ നേതാവാണ്.

ബിജെപിയിലെത്തിയ സിപിഎം എംഎൽഎമാർ ദിപാലി ബിശ്വാസ്, തപസി മണ്ഡൽ, അശോക് ദിണ്ഡ എന്നിവരാണ്. കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ സുദിപ് മുഖർജിയും സുവേന്ദുവിനൊപ്പം ചേർന്നു. ഇതിനു പുറമേ വിവിധ കക്ഷികളുടെ ഒട്ടേറെ ജില്ലാ നേതാക്കളും ബിജെപിയുടെ പാളയത്തിലാണ്.

മമത ബാനർജിയുടെ അനന്തരവൻ അഭിഷേക് ബാനർജി പാർട്ടിയിലും സർക്കാരിലും ആധിപത്യം നേടിയതിനെതിരായ അമർഷം സുവേന്ദുവിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നിറ‍ഞ്ഞു. ‘കവർച്ചക്കാരനായ അനന്തരവനെ തുടച്ചുനീക്കുക’ എന്ന മുദ്രാവാക്യവും മിഡ്നാപുരിൽ ഉയർത്തി. ബിജെപിയിൽ നേതൃസ്ഥാനത്തിനായി മത്സരിക്കാൻ താനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ‘എനിക്കു ദിലിപ് ഘോഷിനോടു നന്ദിയുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായി തുടരും. ചുമരെഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അതു ചെയ്യും. പാർട്ടിയുടെ കൊടി കെട്ടാൻ പറഞ്ഞാൽ അതും ചെയ്യും’– സുവേന്ദ് പറഞ്ഞു.

‘സംസ്ഥാനത്തെ മാറ്റിമറിക്കാനാണു ബിജെപിക്കു പിന്നിൽ ജനങ്ങൾ അണിചേരുന്നത്. അതിൽ വിഷമിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല. ഇവരെല്ലാം സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ടിഎംസി വിട്ടതാണ്. ഇതുപോലൊരൂ സൂനാമി നിങ്ങളൊരിക്കലും സങ്കൽപിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല’– മമതയോടായി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

പാർട്ടിയെ അടിമുടി ജീർണത ബാധിച്ചുവെന്ന് തൃണമൂൽ പ്രവർത്തകർക്കു സുവേന്ദു എഴുതിയ തുറന്ന കത്തിൽ ആരോപിച്ചു. ഒരാൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കിയതല്ല പാർട്ടി. പ്രവർത്തകർ കെട്ടിപ്പടുത്തതാണ്. അടുത്ത വർഷം ജനങ്ങൾ നിർണായക തീരുമാനമെടുക്കും. ബംഗാളിൽ ബിജെപി സർക്കാരുണ്ടാക്കും– സുവേന്ദു പറഞ്ഞു.

സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ വീട് സന്ദർശിച്ച് ഷാ

2 ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ഇന്നലെ ബംഗാളിലെത്തിയ അമിത് ഷാ രാവിലെ ഉത്തര കൊൽക്കത്തയിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ കുടുംബവീടും മ്യൂസിയവും സന്ദർശിച്ചു. ഉച്ചയോടെ പശ്ചിമ മിഡ്നാപുരിലെത്തിയ ഷാ ഒരു കർഷകഭവനത്തിൽ നിന്നാണ് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചത്.

